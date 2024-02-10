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Байден обвинил Конгресс в пренебрежении помощи Украине при встрече с Шольцем

10 февраля 2024 09:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Байден обвинил Конгресс в пренебрежении помощи Украине при встрече с Шольцем
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент США Джо Байден заявил, что отказ Конгресса в обеспечении финансирования для Украины будет равносилен "почти преступному пренебрежении" обязанностей. Также он выразил благодарность канцлеру Германии Олафу Шольцу за его руководство в предоставлении военной поддержки Киеву со стороны Германии. 

Об этом сообщил Reuters в пятницу, 9 февраля.

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Визит Шольца в Вашингтон

В ходе визита в Вашингтон, направленного на поддержку усилий Байдена в деле финансирования Украины, Шольц встретился с президентом в Белом доме для обсуждения войны РФ против Украины.

Перед встречей с журналистами Шольц выразил свое одобрение по поводу инициативы Сената США, предложившего законопроект на сумму 95,34 миллиарда долларов для поддержки Украины, Израиля и Тайваня.

"Неспособность Конгресса США, если она произойдет, не поддержать Украину, близка к преступному пренебрежению. Это возмутительно", — сказал Джо Байден на встрече с Шольцем.

В свою очередь канцлер Германии отметил, что его страна сыграла ключевую роль в поддержке Украины против полномасштабного вторжения России, призывая к аналогичным действиям со стороны остальной Европы и США.

Напомним, ранее Шольц призвал союзников в Европе и Соединенных Штатах Америки оказать большую поддержку Украине. Он заверил, что помощь Киеву продолжится и будет достаточно большой.

Также Сенат США проголосовал за рассмотрение финансового пакета для Украины на сумму 95,3 млрд долларов. При этом, ранее Сенат не поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Джо Байден
США
Германия
Конгресс
финансовая помощь
военная помощь
Олаф Шольц
война в Украине

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