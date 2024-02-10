Байден обвинил Конгресс в пренебрежении помощи Украине при встрече с Шольцем
Президент США Джо Байден заявил, что отказ Конгресса в обеспечении финансирования для Украины будет равносилен "почти преступному пренебрежении" обязанностей. Также он выразил благодарность канцлеру Германии Олафу Шольцу за его руководство в предоставлении военной поддержки Киеву со стороны Германии.
Об этом сообщил Reuters в пятницу, 9 февраля.
Визит Шольца в Вашингтон
В ходе визита в Вашингтон, направленного на поддержку усилий Байдена в деле финансирования Украины, Шольц встретился с президентом в Белом доме для обсуждения войны РФ против Украины.
Перед встречей с журналистами Шольц выразил свое одобрение по поводу инициативы Сената США, предложившего законопроект на сумму 95,34 миллиарда долларов для поддержки Украины, Израиля и Тайваня.
"Неспособность Конгресса США, если она произойдет, не поддержать Украину, близка к преступному пренебрежению. Это возмутительно", — сказал Джо Байден на встрече с Шольцем.
В свою очередь канцлер Германии отметил, что его страна сыграла ключевую роль в поддержке Украины против полномасштабного вторжения России, призывая к аналогичным действиям со стороны остальной Европы и США.
Напомним, ранее Шольц призвал союзников в Европе и Соединенных Штатах Америки оказать большую поддержку Украине. Он заверил, что помощь Киеву продолжится и будет достаточно большой.
Также Сенат США проголосовал за рассмотрение финансового пакета для Украины на сумму 95,3 млрд долларов. При этом, ранее Сенат не поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
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