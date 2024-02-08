Байден звинуватив Трампа у блокуванні законопроєкту про допомогу Україні

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Джо Байден розкритикував республіканців у Конгресі після того, як вони заблокували двопартійну угоду щодо кордону і пакета зовнішньої допомоги, яка передбачалась також і для України. Крім того, в такому рішенні він звинуватив експрезидента Дональда Трампа, який, за словами Байдена, погрожував законодавцям, якщо вони ухвалять таке рішення.

Про це написало видання CNN, яке процитувало слова американського президента в середу, 7 лютого.

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Реакція Байдена на блокування законопроєкту

"Ніколи не думав, що побачу на Капітолійському пагорбі щось подібне до того, що відбувається зараз", — сказав він.

Також Байден звинуватив колишнього президента Дональда Трампа в погрозах відплатою до законодавців, якщо вони підтримають такий законопроєкт. За його словами, представникам Республіканської партії не вдалося підтримати угоду, адже їм "телефонує і погрожує Дональд Трамп".

Що цьому передувало

Відомо, що республіканці в американському Сенаті в середу, 7 лютого, не проголосували за законопроєкт, в якому йшлося про виділення допомоги для України та Ізраїлю. Крім того, законопроєкт передбачав посилення кордону США щодо мігрантів.

Такий документ було схвалено за декілька днів до цього, проте він так і не отримав потрібних 60 голосів у верхній палаті Конгресу США.

Водночас кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп вже критикував такий законопроєкт та закликав своїх соратників не погоджуватися на будь-які компроміси щодо захисту кордонів.

Нагадаємо, раніше Байден виступив зі зверненням до конгресменів-республіканців та наголосив, що їм не забудуть те, що вони не підтримали Україну в критичний момент.

Також ми писали, що Джо Байден може ветувати документ про надання допомоги Ізраїлю, якщо там не буде допомоги для України.