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Байден звинуватив Трампа у блокуванні законопроєкту про допомогу Україні

8 лютого 2024 08:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Байден звинуватив Трампа у блокуванні законопроєкту про допомогу Україні
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент США Джо Байден розкритикував республіканців у Конгресі після того, як вони заблокували двопартійну угоду щодо кордону і пакета зовнішньої допомоги, яка передбачалась також і для України. Крім того, в такому рішенні він звинуватив експрезидента Дональда Трампа, який, за словами Байдена, погрожував законодавцям, якщо вони ухвалять таке рішення. 

Про це написало видання CNN, яке процитувало слова американського президента в середу, 7 лютого.

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"Ніколи не думав, що побачу на Капітолійському пагорбі щось подібне до того, що відбувається зараз", — сказав він.

Також Байден звинуватив колишнього президента Дональда Трампа в погрозах відплатою до законодавців, якщо вони підтримають такий законопроєкт. За його словами, представникам Республіканської партії не вдалося підтримати угоду, адже їм "телефонує і погрожує Дональд Трамп". 

Що цьому передувало

Відомо, що республіканці в американському Сенаті в середу, 7 лютого, не проголосували за законопроєкт, в якому йшлося про виділення допомоги для України та Ізраїлю. Крім того, законопроєкт передбачав посилення кордону США щодо мігрантів. 

Такий документ було схвалено за декілька днів до цього, проте він так і не отримав потрібних 60 голосів у верхній палаті Конгресу США.

Водночас кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп вже критикував такий законопроєкт та закликав своїх соратників не погоджуватися на будь-які компроміси щодо захисту кордонів. 

Нагадаємо, раніше Байден виступив зі зверненням до конгресменів-республіканців та наголосив, що їм не забудуть те, що вони не підтримали Україну в критичний момент. 

Також ми писали, що Джо Байден може ветувати документ про надання допомоги Ізраїлю, якщо там не буде допомоги для України. 

Джо Байден
США
військова допомога
законопроєкт
Сенат

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