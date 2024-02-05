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Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроєкт з допомогою для України

5 лютого 2024 09:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроєкт з допомогою для України
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент США Джо Байден закликав Конгрес якомога швидше ухвалити двопартійну угоду щодо національної безпеки, від якої, зокрема, залежить надання Україні військової допомоги розміром понад 60 мільярдів доларів. За його словами, Сенат США та Білий дім провели складну роботу, яка була необхідна для того, аби досягнути двопартійної згоди.

Про це йдеться у заяві Байдена, яку опублікувала пресслужба Білого дому 4 лютого. 

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"Угода про нацбезпеку дозволить США продовжувати нашу життєво важливу роботу разом з партнерами по всьому світу, щоб відстоювати свободу України і підтримувати її здатність захищати себе від російської агресії. Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади і контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною, і ціна для Америки зросте", — наголосив Байден у заяві.

Президент США зауважив, що наразі рішення мають прийняти республіканці в Палаті представників. 

"Чи хочуть вони вирішити проблему? Чи вони хочуть продовжувати грати в політику щодо кордону? Я прийняв своє рішення. Я готовий вирішити проблему…Я закликаю Конгрес об’єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати її як закон", — закликав американський лідер. 

Нагадаємо, представники обох партій Сенату США опублікували спільно із законопроєктом щодо додаткового фінансування положення, як саме будуть розподілятися гроші для України. Такий документ сенатори повинні ухвалити в середу, 7 лютого.

Як відомо, Байден під час благодійного сніданку висловив підтримку Україні. Президент США заявив, що допомога для нашої держави є шляхом до миру, безпеки й гідності.

Джо Байден
США
Конгрес
військова допомога
Білий дім
війна в Україні

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