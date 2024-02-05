Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять законопроект с помощью для Украины

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Джо Байден призвал Конгресс как можно скорее принять двухпартийное соглашение по национальной безопасности, от которого, в частности, зависит предоставление Украине военной помощи в размере более 60 миллиардов долларов. По его словам, Сенат США и Белый дом провели сложную работу, которая была необходима для того, чтобы достичь двухпартийного согласия.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала пресс-служба Белого дома 4 февраля.

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"Соглашение о нацбезопасности позволит США продолжать нашу жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы отстаивать свободу Украины и поддерживать ее способность защищать себя от российской агрессии. Как я уже говорил ранее, если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится только Украиной, и цена для Америки вырастет", — подчеркнул Байден в заявлении.

Президент США отметил, что решение должны принять республиканцы в Палате представителей.

"Хотят ли они решить проблему? Хотят ли они продолжать играть в политику по поводу границы? Я принял свое решение. Я готов решить проблему… Я призываю Конгресс объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение. Положите его на мой стол, чтобы я мог немедленно подписать ее как закон", — призвал американский лидер.

Напомним, представители обеих партий Сената США опубликовали совместно с законопроектом о дополнительном финансировании положения, как именно будут распределяться деньги для Украины. Такой документ сенаторы должны принять в среду, 7 февраля.

Как известно, Джо Байден во время благотворительного завтрака выразил поддержку Украине и подчеркнул, что надеется на лучшие дни в будущем. Президент США добавил, что помощь для нашего государства является путем мира, безопасности и достоинства.