Радник Байдена натякнув, що ОП радився з Білим домом про звільнення Залужного, — CBS News

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: скриншот

Радник президента Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван ухилився від відповіді на запитання, чи був Білий дім заздалегідь обізнаний про потенційне звільнення Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. При цьому він натякнув, що Банкова радилася із Вашингтоном про можливе звільнення.

Про це Салліван розповів в інтерв'ю CВС News, в неділю, 4 лютого.

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Салліван повідомив, що ухвалення рішень про призначення в армії України є прерогативою українського уряду. За його словами, американський уряд не повинен втручатися у ці процеси.

"З цієї причини ми не беремо участі у таких рішеннях. Безумовно, Україна та її Президент мають повне право на самостійне ухвалення кадрових рішень. Ми чітко висловили нашу позицію, що не впливатимемо на це рішення і донесли це до української сторони", — сказав радник Джо Байден.

Нагадаємо, що Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному досі не знайшли заміну у зв'язку з його можливим звільненням. Наразі основними кандидатами на посаду Залужного вважаються голова Головного управління розвідки Кирило Буданов та командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Крім того, Україна повідомила Білому дому про наміри Президента України Володимира Зеленського звільнити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У Білому домі не підтримали, але й не заперечили проти такого важливого рішення, визнавши його суверенним вибором президента.