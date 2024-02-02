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Украина сообщила США о решении Зеленского уволить Залужного, — WP

2 февраля 2024 22:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украина сообщила США о решении Зеленского уволить Залужного, — WP
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Офис Президента
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украина сообщила Белому дому о намерениях президента Украины Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Это может быть наиболее серьезной кадровой перестановкой за все время войны с Россией.

Об этом сообщает The Washington Post 

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Издание пишет, что в Белом доме не поддержали, но и не возразили против столь важного решения, признав его суверенным выбором президента.

По мнению собеседников таблоида, увольнение Залужного может оказать значительное влияние на моральное состояние войск и поколебать доверие к зарубежным странам-партнерам. По их словам, у Залужного и Зеленского есть разные стратегии преодоления неудач на поле боя, когда война длится третий год. В то же время, американские журналисты пишут, что вероятное назначение нового главнокомандующего может рассматриваться как осуществление неправомерного влияния.

"Восприятие раскола в Киеве не полезно для Украины, но правительство США не должно ввязываться в это", — заявил изданию экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

Увольнение Залужного — что известно

Напомним, что 29 января экс-нардеп Борислав Береза заявил о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. Однако пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг эту информацию.

В то же время СМИ выяснили, что глава государства предлагал главкому уйти в отставку, однако Залужный отказался, опубликовав фото с главой Генштаба ВСУ на фоне слухов о своем увольнении.

Залужный опубликовал фото с главой Генштаба ВСУ на фоне слухов о своем увольнении
Валерий Залужный вместе с главой Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой. Источник: facebook.com/vzaluzhnyi

Добавим, что сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что документа об отставке Валерия Залужного нет. В то же время журналист и главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что в ближайшее время Зеленский во время проведения Ставки обсудит увольнение действующего главкома ВСУ.

Владимир Зеленский
США
Украина
Валерий Залужный
увольнение

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