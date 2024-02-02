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Україна повідомила США про рішення Зеленського звільнити Залужного, — WP

2 лютого 2024 22:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Україна повідомила США про рішення Зеленського звільнити Залужного, — WP
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Офіс Президента
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

України повідомила Білому дому про наміри Президента України Володимира Зеленського звільнити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зазначається, що це може бути найбільш серйозною кадровою перестановкою за весь час війни з Росією.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Видання пише, що в Білому домі не підтримали, але й не заперечили проти такого важливого рішення, визнавши його суверенним вибором президента. 

За думкою співрозмовників таблоїда, звільнення Залужного може мати значний вплив на моральний стан військ і похитнути довіру до закордонних країн-партнерів. За їхніми словами, Залужний та Зеленський мають різні стратегії подолання невдач на полі бою, коли війна триває третій рік. Водночас американські журналісти пишуть, що ймовірне призначення нового головнокомандувача може розглядатися як здійснення неправомірного впливу.

"Сприйняття розколу в Києві не є корисним для України, але уряд США не повинен вплутуватися в це", — заявив виданню експосол США в Україні Стівен Пайфер.

Звільнення Залужного — що відомо

Нагадаємо, що 29 січня екснардеп Борислав Береза заявив про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Проте прессекретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров спростував цю інформацію. 

Водночас ЗМІ з'ясували, що голова держави пропонував головкому піти у відставку, проте Залужний відмовився, опублікувавши фото з очільником Генштабу ЗСУ на тлі чуток про своє звільнення. 

Залужний опублікував фото з очільником Генштабу ЗСУ на тлі чуток про своє звільнення
Валерій Залужний разом із очільником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою. Джерело: facebook.com/vzaluzhnyi

Додамо, що сьогодні секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, що документа про відставку Валерія Залужного немає. Натомість журналіст та головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов заявив, що найближчим часом Зеленський під час проведення Ставки обговорить звільнення чинного головкома ЗСУ.

Володимир Зеленський
США
Україна
Валерій Залужний
звільнення

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