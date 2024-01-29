Зеленський не звільняв Залужного, — ЗМІ
Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так на питання журналістів відповів прессекретар президента Сергій Никифоров.
Про це пише УП.
Зеленський не звільняв головкома ЗСУ Залужного
"Точно ні. Президент не звільняв головкома", — відповів Сергій Никифоров.
Що відомо про відставку Залужного
Нагадаємо, увечері, 29 січня, у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас, офіційного підтвердження цим даним немає.
Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак, у Міноборони України заперечили цю інформацію.
Додамо, 16 січня Валерій Залужний провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Це сталося напередодні засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні Головнокомандувачів та начальників генштабів.
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