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Зеленський не звільняв Залужного, — ЗМІ

29 січня 2024 20:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський не звільняв Залужного, — ЗМІ
Валерій Залужний. Фото: radiosvoboda.org
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так на питання журналістів відповів прессекретар президента Сергій Никифоров. 

Про це пише УП

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"Точно ні. Президент не звільняв головкома", — відповів Сергій Никифоров.

Що відомо про відставку Залужного

Нагадаємо, увечері, 29 січня, у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас, офіційного підтвердження цим даним немає.

Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак, у Міноборони України заперечили цю інформацію. 

Додамо, 16 січня Валерій Залужний провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Це сталося напередодні засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні Головнокомандувачів та начальників генштабів.

Володимир Зеленський
Офіс президента
Валерій Залужний
звільнення
відставка

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