Зеленський не звільняв Залужного, — ЗМІ

Валерій Залужний. Фото: radiosvoboda.org

Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так на питання журналістів відповів прессекретар президента Сергій Никифоров.

Про це пише УП.

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"Точно ні. Президент не звільняв головкома", — відповів Сергій Никифоров.

Що відомо про відставку Залужного

Нагадаємо, увечері, 29 січня, у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас, офіційного підтвердження цим даним немає.

Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак, у Міноборони України заперечили цю інформацію.

Додамо, 16 січня Валерій Залужний провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Це сталося напередодні засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні Головнокомандувачів та начальників генштабів.