Залужний провів телефонну розмову з головою генштабу ЗС Польщі Кукулою — що обговорювали

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: reuters

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Генштабу ЗС Польщі генералом Вєславом Кукулою. Військові обговорили підготовку українських бійців у Польщі та обмін бойовим досвідом.

Про це Залужний повідомив у Telegram-каналі.

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"Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні Сили України продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку окупантів", — йдеться у повідомленні.

За його словами, також обговорили безпекові ризики та можливу взаємодію у контексті українсько-польської співпраці.

Зокрема, йдеться про підготовку українських військовослужбовців у Польщі, а також обмін бойовим досвідом.

Водночас Залужний запросив генерала Кукулу в Україну, аби спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління.

Крім того, Головнокомандувач розповів, як Україна протидіє ракетним ударам Росії — посилення української системи ППО є надважливим.

Скриншот допису Залужного

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

Також ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив телефоном з начальником Штабу оборони Збройних сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Під час розмови вони обговорили питання двосторонньої співпраці та обміну досвідом.