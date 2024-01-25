Залужний провів телефонну розмову з головою генштабу ЗС Польщі Кукулою — що обговорювали
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Генштабу ЗС Польщі генералом Вєславом Кукулою. Військові обговорили підготовку українських бійців у Польщі та обмін бойовим досвідом.
Про це Залужний повідомив у Telegram-каналі.
Залужний поговорив з Кукулою 25 січня
"Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні Сили України продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку окупантів", — йдеться у повідомленні.
За його словами, також обговорили безпекові ризики та можливу взаємодію у контексті українсько-польської співпраці.
Зокрема, йдеться про підготовку українських військовослужбовців у Польщі, а також обмін бойовим досвідом.
Водночас Залужний запросив генерала Кукулу в Україну, аби спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління.
Крім того, Головнокомандувач розповів, як Україна протидіє ракетним ударам Росії — посилення української системи ППО є надважливим.
Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.
Також ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив телефоном з начальником Штабу оборони Збройних сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Під час розмови вони обговорили питання двосторонньої співпраці та обміну досвідом.
Читайте Новини.LIVE!