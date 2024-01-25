Залужный провел телефонный разговор с главой генштаба ВС Польши Кукулой — что обсуждали
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Польши генералом Веславом Кукулой. Военные обсудили подготовку украинских бойцов в Польше и обмен боевым опытом.
Об этом Залужный сообщил в Telegram-канале.
Залужный поговорил с Кукулой 25 января
"Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать районы обороны и уничтожать живую силу и технику оккупантов", — говорится в сообщении.
По его словам, также обсудили риски безопасности и возможное взаимодействие в контексте украинско-польского сотрудничества.
В частности, речь идет о подготовке украинских военнослужащих в Польше, а также обмене боевым опытом.
В то же время, Залужный пригласил генерала Кукулу в Украину, чтобы совместно поработать в бригадах и на пунктах управления.
Кроме того, Главнокомандующий рассказал, как Украина противодействует ракетным ударам России — усиление украинской системы ПВО очень важно.
Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.
Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поговорил по телефону с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Италии адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. В ходе беседы они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обмена опытом.
Читайте Новини.LIVE!