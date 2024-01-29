Зеленский не увольнял Залужного, — Никифоров
Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Никаких деталей по этому поводу пока нет.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии для Новини.LIVE.
Зеленский не увольнял главкома ВСУ Залужного
"Нет никаких деталей. Могу только опровергнуть", — ответил Сергей Никифоров.
Что известно об отставке Залужного
Напомним, вечером, 29 января, в сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности . В то же время официального подтверждения этим данным нет.
Сначала об отставке Залужного написал экснардеп Борислав Береза, потом нардеп Алексей Гончаренко. Однако в Минобороны Украины отрицали эту информацию.
Добавим, 16 января Валерий Залужный провел разговор с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром . Это произошло накануне заседания Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне Главнокомандующих и начальников генштабов.
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