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Зеленский не увольнял Залужного, — Никифоров

29 января 2024 20:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский не увольнял Залужного, — Никифоров
Валерий Залужный. Фото: radiosvoboda.org
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Никаких деталей по этому поводу пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии для Новини.LIVE.

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"Нет никаких деталей. Могу только опровергнуть", — ответил Сергей Никифоров.

Что известно об отставке Залужного

Напомним, вечером, 29 января, в сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности . В то же время официального подтверждения этим данным нет.

Сначала об отставке Залужного написал экснардеп Борислав Береза, потом нардеп Алексей Гончаренко. Однако в Минобороны Украины отрицали эту информацию.

Добавим, 16 января Валерий Залужный провел разговор с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром . Это произошло накануне заседания Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне Главнокомандующих и начальников генштабов.

Владимир Зеленский
Офис президента
Валерий Залужный
увольнение
отставка

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