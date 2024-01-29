Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнили з посади 29 січня

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Новини.LIVE

У мережі поширюється інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Наразі офіційного підтвердження цим даним немає.

Про це повідомив екснардеп Борислав Береза.

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Колишній депутат, посилаючись на свої джерела, поширив інформацію про те, що, ймовірно, Валерія Залужного звільнили з посади Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

"Офіс президента все ще хоче їсти своє лайно. Мої джерела з Офісу президента повідомили, що Залужного звільнено з посади Головкома! Я дуже хочу, щоб інформацію не підтвердили. Дуже. Але вже друге джерело", — написав Береза.

Скриншот допису Берези

Новини.LIVE наразі перевіряє інформацію про звільнення Залужного. Наші кореспонденти вже надіслали запити у відповідні відомства, щоб підтвердити або ж спростувати новину.

Оновлено 19:30. Нардеп Олексій Гончаренко також заявив, що Залужному оголосили відставку, але указу про звільнення поки що немає.

"Залужному оголосили про відставку, але указу поки немає. Йому пропонували посаду посла в одну з європейських країн. Він — відмовився", — вказав Гончаренко.

Скриншот допису Гончаренка

Скриншот допису Гончаренка

Оновлено 19:48. За даними джерела близького до військово-політичного керівництва країни, домовленості про звільнення було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським.

Міністерство оборони України також прокоментувало інформацію про звільнення Залужного.

"Ні, це не правда", — зазначили в Міноборони.

Скриншот допису МОУ

Оновлено 19:54. Новини.LIVE уточнили у депутатів із Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки інформацію про зняття з посади Залужного. Нардепи зазначають, що "не володіють інформацією".

Нагадаємо, Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Генштабу ЗС Польщі генералом Вєславом Кукулою. Військові обговорили підготовку українських бійців у Польщі та обмін бойовим досвідом.

Додамо, 16 січня Валерій Залужний провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Це сталося напередодні засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні Головнокомандувачів та начальників генштабів.