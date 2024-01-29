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Залужного сняли с должности, — экс-нардеп Береза

29 января 2024 18:59
обновлено: 19:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уволили с должности 29 января
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В сети распространяется информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. Пока официального подтверждения этим данным нет.

Об этом сообщил экс-нардеп Борислав Береза.

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Залужного уволили с должности главнокомандующего ВСУ

Бывший депутат, ссылаясь на свои источники, распространил информацию о том, что, вероятно, Валерия Залужного уволили с должности Верховного Главнокомандующего ВСУ.

"Офис президента все еще хочет есть свое дерьмо. Мои источники из Офиса президента сообщили, что Залужный уволен с должности Главкома! Я очень хочу, чтобы информацию не подтвердили. Очень. Но уже второй источник", — написал Береза.

Скриншот сообщения Березы
Скриншот поста Березы

Новини.LIVE сейчас проверяет информацию об увольнении Залужного. Наши корреспонденты уже направили запросы в соответствующие ведомства, чтобы подтвердить или опровергнуть новость.

Обновлено 19:30. Нардеп Алексей Гончаренко также заявил, что Залужному объявили отставку, но указа об увольнении пока нет.

"Залужному объявили об отставке, но указа пока нет. Ему предлагали должность посла в одну из европейских стран. Он отказался", — указал Гончаренко.

Скриншот поста Гончаренко
Скриншот поста Гончаренко
Скриншот поста Гончаренко
Скриншот поста Гончаренко

Обновлено 19:48. По данным источника близкого к военно-политическому руководству страны, договоренность об увольнении была достигнута во время встречи Залужного с президентом Владимиром Зеленским.

Министерство обороны Украины также прокомментировало информацию об увольнении Залужного.

"Нет, это не правда", — отметили в Минобороны.

Скриншот поста МОУ
Скриншот поста МОУ

Обновлено 19:54. Новини.LIVE уточнили у депутатов из Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки информацию об увольнении Залужного. Нардепы отмечают, что "не владеют информацией".

Напомним, Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Польши генералом Веславом Кукулой. Военные обсудили подготовку украинских бойцов в Польше и обмен боевым опытом.

Добавим, 16 января Валерий Залужный провел разговор с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Это произошло накануне заседания Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне Главнокомандующих и начальников генштабов.

Офис президента
ВСУ
Украина
Валерий Залужный
увольнение

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