Подоляк прокоментував чутки про ймовірну відставку Залужного

Радник ОП Михайло Подоляк. Фото: Бабель

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні є певна стагнація на лінії фронту, тому люди шукають інформаційні приводи для того, щоб активізувати суспільство та отримати "певний хайп". Так він прокоментував чутки про можливу відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це він сказав в ефірі "Панюта. Підсумки" телеканалу "Ми-Україна".

Читайте також:

Що про це думають в ОП

"Для мене взагалі загадково виглядає — все ж таки, це вертикаль президента, це менеджер президента — я в цілому говорю. Він опікується війною, і, безумовно, він може ставитись до тих чи інших підлеглих, виставляючи їм певні завдання, отримуючи результати і давати оцінку цим результатам. Я не зовсім розумів, а в чому тут проблема? Це ж не політичний процес чи політична конкуренція", — наголосив Подоляк.

За його словами, керівництво держави має оцінити, що відбувається сьогодні, ефективність продовження тих чи інших дій на фронті, сценарні плани на майбутнє.

"Ми маємо оцінити можливість отримання тієї чи іншої матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів. Ми маємо оцінити сценарій війни в цілому, які нам потрібні технологічні рішення. І це все маємо робити в рамках Ставки, військового кабінету, тому Президент має це робити, як Верховний Головнокомандувач", — додав радник ОП.

Політична конкуренція на тлі чуток

Подоляк зауважив, що Зеленський може оцінювати своїх підлеглих, тому це є "нормальною дискусією" в межах війни.

"Але ми з вами побачили в понеділок не стільки про війну, скільки політичну конкуренцію. Для мене це взагалі дивно, тому що під час війни політична конкуренція, тим більше, на рівні армія, генералітети і політики, це виглядає так собі, але є ж офіційне спростування цієї інформації, тому далі дивимось, як будуть розвиватися події", — підсумував він.

Що відомо про ситуацію про можливу відставку Залужного

29 січня мережею почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади.

Також ЗМІ писали, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, слідом за главою ГУР Кирилом Будановим, відмовився замінити Валерія Залужного на посаді головкому ЗСУ у разі його відставки. Через відмову обох кандидатів та тиск Заходу рішення про звільнення Залужного скасовується.

Також американське видання The Washington Post стверджувало, що між Президентом України Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли розбіжності через погляди щодо того, скільки військових потрібно мобілізувати Україні в цьому році. Зазначається, що така зустріч між ними відбулася в понеділок, 29 січня.