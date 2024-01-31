Один із командувачів відмовився зайняти місце Залужного у разі його відставки, — Times

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook.com/CinCAFU

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, слідом за главою ГУР Кирилом Будановим, відмовився замінити Валерія Залужного на посаді головкому ЗСУ у разі його відставки. Через відмову обох кандидатів та тиск Заходу рішення про звільнення Залужного скасовується.

Про це повідомляє Times із посиланням на анонімні джерела.

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Як відомо, зайняти місце Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного пропонували керівнику ГУР Кирилу Буданову та Командувачу Сухопутних військ Олександру Сирському, але вони відмовились. Через відмову двох основних кандидатів та тиск з боку Заходу Зеленський скасував рішення звільнити головкома.

Видання також підтверджує вже наявну інформацію, що Зеленський зустрівся із Залужним і попросив його піти у відставку. Але той відмовився, і президент заявив, що підпише наказ про звільнення.

Після цієї розмови Залужний повернувся в офіс та повідомив, що "збирає речі". Однак згодом своє занепокоєння висловили міжнародні партнери та командування ЗСУ, що вплинуло на рішення президента.

Анонімна особа у коментарі Times розповіла, що Зеленський має зрозуміти, що військові довіряють Залужному і, якщо президент хоче, щоб військові довіряли йому, йому потрібно навчитися довіряти і Залужному.

Що відомо про ситуацію з відставкою Залужного

Нагадаємо, що 29 січня мережею почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади.

На тлі чуток про своє звільнення Залужний опублікував спільне фото з очільником Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою. Українці в коментарях висловлюють вдячність та підтримку генералу.

У своєму вечірньому відеозверненні 29 січня Президент України Володимир Зеленський не сказав ні слова щодо відставки Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.

Також українські ЗМІ пишуть, що Зеленський дійсно говорив із Залужним про його звільнення, але Головнокомандувач відмовився йти у відставку за власним бажанням.