Ні слова про звільнення Залужного — що сказав президент у вечірньому зверненні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з очільником Кабінету міністрів Денисом Шмигалем. Окрім усього іншого, вони проговорили деталі міжурядової співпраці із Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

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"Провів нараду з Премʼєр-міністром Денисом Шмигалем — по суті, стратегічну нараду щодо всього першого півріччя в роботі з нашими сусідами в Євросоюзі. Проговорили заплановані деталі міжурядової співпраці — із Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією", — розповів президент.

Він зазначив, що йшлося як про домовленості, які вже укладені, так і про ті, яких ще варто досягнути.

"Лідерство в політиці сусідства — це те, що додає лідерства всій державній політиці. Я вдячний кожному з наших сусідів: кожній країні і кожному лідеру, які готові до цілком прагматичних та взаємовигідних відносин та підтримують реалізацію наших домовленостей", — зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що наразі вкрай важливо зберігати продуктивність у відносинах із країнами Європейського Союзу. Крім того, він звернувся зі словами подяки до союзників України.

"Дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую всім, хто працює заради України, заради наших воїнів, щоб у наших Сил оборони та безпеки України можливостей діяти ставало тільки більше.

Слава Україні!" — завершив звернення Зеленський.

Чутки про відставку Залужного

Варто зазначити, що в промові Президент України Володимир Зеленський не сказав ні слова щодо відставки Головнокомандувача Збройними силами України генерала Валерія Залужного. Чутки про це ширилися мережею останні кілька годин.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача 26 січня. Під час неї було обговорено найважливіші напрямки фронту для України.