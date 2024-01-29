Ни слова об увольнении Залужного — что сказал президент в вечернем обращении

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой Кабинета министров Денисом Шмыгалем. Кроме всего прочего, они проговорили детали межправительственного сотрудничества с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией и Болгарией.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

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"Провел совещание с Премьер-министром Денисом Шмыгалем - по сути, стратегическое совещание по всему первому полугодию в работе с нашими соседями в Евросоюзе. Проговорили запланированные детали межправительственного сотрудничества — с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией и Болгарией", — рассказал президент.

Он отметил, что говорилось как о уже заключенных договоренностях, так и о тех, которых еще стоит достичь.

"Лидерство в политике соседства – это то, что добавляет лидерство всей государственной политике. Я благодарен каждому из наших соседей: каждой стране и каждому лидеру, которые готовы к полностью прагматичным и взаимовыгодным отношениям и поддерживают реализацию наших договоренностей", — отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что крайне важно сохранять производительность в отношениях со странами Европейского Союза. Кроме того, он обратился со словами благодарности к союзникам Украины.

"Благодарю всех в мире, кто помогает! Спасибо всем, кто работает ради Украины, ради наших воинов, чтобы у наших Сил обороны и безопасности Украины возможностей действовать становилось только больше.

Слава Украине!", — завершил обращение Зеленский.

Слухи об отставке Залужного

Следует отметить, что в речи Президент Украины Владимир Зеленский не сказал ни слова об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного. Слухи об этом распространялись по сети последние несколько часов.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего сегодня, 26 января. В ходе нее были обсуждены важнейшие направления фронта для Украины.