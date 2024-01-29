Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Безугла відреагувала на чутки про звільнення Залужного — деталі скандальної заяви arrow

Безугла відреагувала на чутки про звільнення Залужного — деталі скандальної заяви

29 січня 2024 23:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Безугла відреагувала на чутки про звільнення Залужного — деталі скандальної заяви
Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: facebook.com/bezuhlamariana
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка виступає за відставку Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, вкотре розкритикувала його самого та генералітет. На тлі чуток про звільнення Головнокомандувача нардепка вдалася до звинувачень щодо зловживання алкоголем та шантажу.

Про це Мар'яна Безугла написала у Facebook.

Читайте також:

Безугла різко висловилася на тему чуток про звільнення Залужного

Безугла вкотре напосідає на Залужного, однак цього разу звинувачує його та генералітет у зловживанні алкоголем.

"Деякі поширюють фото, що вгорі. Майте на увазі, що тут такий вигляд не із-за суворого сонця окопів (він дуже рідко вибирається бодай з кабінету, не те що з Києва), а із-за алкоголю, вибачайте. І це біда серед генералітету, до речі", — написала нардепка.

Крім того, вона заявила, що Головнокомандувач нібито шантажує своєю відставкою.

"Мало того, генерал шантажує, що у разі відставки, не залишиться в ЗСУ, а звільниться через … ВЛК:) Це типовий трюк, здорових у нас немає, є недообстежені", — йдеться в дописі Безуглої.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Мар'яни Безуглої
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Мар'яни Безуглої

Що передувало

Нагадаємо, що в мережі поширюється інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Наразі офіційного підтвердження цим даним немає.

Також ми повідомляли, що Мар'яна Безугла наприкінці листопада 2023 року заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму війни на 2024 рік. Тому вона вимагає відставки очільника армії.

Крім того, у грудні Мар'яна Безугла влаштувала опитування стосовно заміни Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона запропонувала підписникам обрати нову кандидатуру на цю посаду з п'яти варіантів.

Додамо, що Безугла продовжує активно висловлюватись проти керівництва Збройних сил України в інформаційному просторі. Нещодавно вона негативно відгукнулася про командира 10-го армійського корпусу Василя Зубанича та назвала його винним у втратах української армії.

скандал
Мар'яна Безугла
ЗСУ
Валерій Залужний
звільнення
народні депутати
чутки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі