Безугла відреагувала на чутки про звільнення Залужного — деталі скандальної заяви

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка виступає за відставку Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, вкотре розкритикувала його самого та генералітет. На тлі чуток про звільнення Головнокомандувача нардепка вдалася до звинувачень щодо зловживання алкоголем та шантажу.

Про це Мар'яна Безугла написала у Facebook.

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Безугла вкотре напосідає на Залужного, однак цього разу звинувачує його та генералітет у зловживанні алкоголем.

"Деякі поширюють фото, що вгорі. Майте на увазі, що тут такий вигляд не із-за суворого сонця окопів (він дуже рідко вибирається бодай з кабінету, не те що з Києва), а із-за алкоголю, вибачайте. І це біда серед генералітету, до речі", — написала нардепка.

Крім того, вона заявила, що Головнокомандувач нібито шантажує своєю відставкою.

"Мало того, генерал шантажує, що у разі відставки, не залишиться в ЗСУ, а звільниться через … ВЛК:) Це типовий трюк, здорових у нас немає, є недообстежені", — йдеться в дописі Безуглої.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Мар'яни Безуглої

Що передувало

Нагадаємо, що в мережі поширюється інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Наразі офіційного підтвердження цим даним немає.

Також ми повідомляли, що Мар'яна Безугла наприкінці листопада 2023 року заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму війни на 2024 рік. Тому вона вимагає відставки очільника армії.

Крім того, у грудні Мар'яна Безугла влаштувала опитування стосовно заміни Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона запропонувала підписникам обрати нову кандидатуру на цю посаду з п'яти варіантів.

Додамо, що Безугла продовжує активно висловлюватись проти керівництва Збройних сил України в інформаційному просторі. Нещодавно вона негативно відгукнулася про командира 10-го армійського корпусу Василя Зубанича та назвала його винним у втратах української армії.