Безугла знову розкритикувала командування ЗСУ та звинуватила Зубанича у втратах армії

Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: Facebook Мар'яна Безугла

Народний депутат Мар'яна Безугла продовжує активно висловлюватись проти керівництва Збройних Сил України в інформаційному просторі. Цього разу вона негативно відгукнулася про командира 10-го армійського корпусу Василя Зубанича та назвала його винним у втратах української армії.

Про це Безугла написала в соцмережах.

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Нардеп критикує Василя Зубанича, звинувачуючи його у провалі контрнаступу влітку та у великих втратах, завданих українською армією в цей час.

“Яка ціна для країни генерала, якого не покарали? Цифри викликають обурення. Візьмемо Зубанича, племінника Шаптали, начальника Генштабу ЗСУ, підвищеного до командувача 10-го Армійського корпусу за "успішний" контрнаступ на півдні в літо 2023. До того ж він контрабандист цигарок. Є кримінальна справа проти нього", — стверджує вона.

Безугла також стверджує, що якщо збитки від смерті одного солдата, який загинув з вини командування, становить 15 мільйонів гривень соціальних виплат, то втрата тисячі солдатів обходиться державі в 15 мільярдів гривень.

Стільки за весь 2023 рік задонатили на ЗСУ українці трьом найбільшим фондам (Повернись живим, Сергія Притули та United24). Стільки заробила Закарпатська митниця за весь 2023 рік. На 4 млрд більше, ніж заощадила цифровізація будівництва за 3 роки. 2022 р. перерахували податки та збори", — зазначила нардеп.

Повідомлення Мар'яни Безуглой. Фото: скриншот

Нагадаємо, Верховна Рада України поставила на порядок денний ухвалу про звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки. Втім, проти виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Додамо, Регламентний комітет проголосував за відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони.