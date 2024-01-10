Безуглая снова раскритиковала командование ВСУ и обвинила Зубаныча в потерях армии

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Facebook Марьяна Безуглая

Народный депутат Марьяна Безуглая продолжает активно высказываться против руководства Вооруженных Сил Украины в информационном пространстве. На этот раз она негативно отозвалась о командира 10-го армейского корпуса Василие Зубаныче и назвала его виновным в потерях украинской армии.

Об этом Безуглая написала в соцсетях.

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Нардеп критикует Василия Зубанича, обвиняя его в провале контрнаступления летом и в больших потерях, понесенных украинской армией в это время.

"Какова цена для страны генерала, которого не наказали? Цифры вызывают негодование. Возьмем Зубанича, племянника Шапталы, начальника Генштаба ВСУ, повышенного до командующего 10-м Армейским корпусом за 'успешное' контрнаступление на юге в лето 2023. К тому же он контрабандист сигарет. Имеется уголовное дело против него", — утверждает она.

Безуглая также утверждает, что если убыток от смерти одного солдата, погибшего по вине командования, составляет 15 миллионов гривен социальных выплат, то потеря тысячи солдат обходится государству в 15 миллиардов гривен.

"Столько за весь 2023 год задонатили на ВСУ украинцы трем крупнейшим фондам (Повернись живим, Сергея Притулы и United24). Столько заработала Закарпатская таможня за весь 2023 год. На 4 млрд больше, чем сэкономила цифровизация строительства за 3 года. Столько Киевстар с 24 февраля 2022 г. перечислил налогов и сборов", — указала нардеп.

Сообщение Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, Верховная Рада Украины поставила на повестку дня постановление об увольнении Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности. Впрочем, против выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Добавим, Регламентный комитет проголосовал за отзыв Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны.