Скандал в Раде — нардепы заблокировали трибуну ВР с требованием голосования об увольнении Безуглой

Нардепы заблокировали трибуну. Фото: Ярослав Железняк

Народные депутаты заблокировали трибуну в Верховной Раде Украины с требованием поставить на голосование постановление об увольнении с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности Марьяны Безуглой. Однако глава ВР закрыл заседание, чтобы не выносить документ на голосование.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Читайте также:

Нардепы требуют уволить Безуглую с должности заместителя председателя Комитета ВР

По сети уже распространяется видео, на котором видно, как нардепы устроили очередной скандал в Раде, они перекрикивают друг друга и стучат по трибуне. Этими действиями они требуют поставить на голосование постановление об увольнении нардепа Безуглую из Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Скриншот поста Железняка

Еще один нардеп Алексей Гончаренко выразил возмущение голосованием об увольнении Безуглой.

По его словам, заседание должно было длиться около двух часов, а длилось всего 30 минут. Он отметил, что причиной досрочного завершения стало то, что глава ВР Руслан Стефанчук "отказался выполнять норму регламента закона". Речь идет о вынесении на голосование Комитетом по нацбезопасности вопроса об отзыве с должности Безуглой.

"Сейчас не о Марьяне Безуглой даже речь, а о том, что есть такое решение — ты обязан его вынести в зал. Сидит Стефанчук и смотрит что ему, как ему махнут, какую команду дадут из Офиса Президента. Команду не дали — он микрофоны исключает, отказывается выполнять регламент", — заявил Гончаренко.

Также нардеп отметил, что когда в Раде начались призывы выполнить регламент, председатель ВР закрыл заседание и скрылся.

Скриншот поста Гончаренко

Реакция Безуглой

В сети распространили видео, на котором видно, как нардеп Марьяна Безуглая наблюдает за происходящим в Раде из-за голосования о ее увольнении.

Напомним, Верховная Рада Украины поставила на повестку дня постановление об освобождении Марьяны Безуглой от должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности. Впрочем, против выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Добавим, Регламентный комитет проголосовал за отзыв Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны.