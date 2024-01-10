Скандал у Раді — нардепи заблокували трибуну ВР з вимогою голосування про звільнення Безуглої

Нардепи заблокували трибуну. Фото: Ярослав Железняк

Народні депутати заблокували трибуну у Верховній Раді України з вимогою поставити на голосування постанову про звільнення з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки Мар'яни Безуглої. Однак голова ВР закрив засідання, щоб не виносити документ на голосування.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Мережею вже шириться відео, на якому видно, як нардепи влаштували черговий скандал у Раді, вони перекрикують один одного та стукають по трибуні. Цими діями вони вимагають поставити на голосування постанову про звільнення нардепки Безуглої з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Скриншот допису Железняка

Ще один нардеп Олексій Гончаренко висловив обурення з приводу голосування про звільнення Безуглої.

За його словами, засідання мало тривати близько двох годин, а тривало лише 30 хвилин. Він зазначив, що причиною дострокового завершення стало те, що голова ВР Руслан Стефанчук "відмовився виконувати норму регламенту закону". Йдеться про винесення на голосування Комітетом з нацбезпеки питання про відкликання з посади Безуглої.

"Зараз не про Мар'яну Безуглу навіть мова, а про те, що є таке рішення — ти зобов'язаний його винести в залу. Сидить Стефанчук і дивиться, що йому, як йому махнуть, яку команду дадуть з Офісу Президента. Команду не дали — він мікрофони виключає, відмовляється виконувати регламент", — заявив Гончаренко.

Також нардеп зауважив, що коли у Раді почалися заклики виконати регламент, голова ВР закрив засідання і втік.

Скриншот допису Гончаренка

Реакція Безуглої

У мережі поширили відео, на якому видно, як нардепка Мар'яна Безугла спостерігає за тим, що відбувається в Раді через голосування про її звільнення.

Нагадаємо, Верховна Рада України поставила на порядок денний ухвалу про звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки. Втім, проти виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Додамо, регламентний комітет проголосував за відкликання Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони.