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Безуглая отреагировала на слухи об увольнении Залужного — детали скандального заявления

29 января 2024 23:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Безуглая отреагировала на слухи об увольнении Залужного — детали скандального заявления
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/bezuhlamariana
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая выступает за отставку Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в который раз раскритиковала его самого и генералитет. На фоне слухов об увольнении Главнокомандующего нардепка прибегла к обвинениям в злоупотреблении алкоголем и шантаже.

Об этом Марьяна Безуглая написала в Facebook.

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Безуглая опять наседает на Залужного, однако на этот раз обвиняет его и генералитет в злоупотреблении алкоголем.

"Некоторые распространяют наверху фото. Имейте в виду, что здесь такой вид не из-за сурового солнца окопов (он очень редко выбирается хотя бы из кабинета, не то что из Киева), а из-за алкоголя, извините. И это беда среди генералитета, кстати", — написала нардеп.

Кроме того, она заявила, что Главнокомандующий якобы шантажирует своей отставкой.

"Мало того, генерал шантажирует, что в случае отставки, не останется в ВСУ, а уволится из-за… ВВК:) Это типичный трюк, здоровых у нас нет, есть недообследованные", — говорится в сообщении Безуглой.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Марьяны Безуглой
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Марьяны Безуглой

Что предшествовало

Напомним, что в сети распространяется информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. Пока официального подтверждения этим данным нет.

Также мы сообщали, что Марьяна Безуглая в конце ноября 2023 заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии.

Кроме того, в декабре Марьяна Безугла устроила опрос по замене Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Она предложила подписчикам избрать новую кандидатуру на этот пост из пяти вариантов.

Добавим, что Безуглая продолжает активно высказываться против руководства Вооруженных сил Украины в информационном пространстве. Недавно она негативно отозвалась о командире 10-го армейского корпуса Василии Зубаниче и назвала его виновным в потерях украинской армии.

скандал
Марьяна Безуглая
ВСУ
Валерий Залужный
увольнение
народные депутаты
слухи

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