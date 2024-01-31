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Один из командующих отказался занять место Залужного в случае его отставки, — Times

31 января 2024 10:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Один из командующих отказался занять место Залужного в случае его отставки, — Times
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook.com/CinCAFU
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, вслед за главой ГУР Кириллом Будановым, отказался заменить Валерия Залужного в должности главкома ВСУ в случае его отставки. Из-за отказа обоих кандидатов и давления Запада решение об увольнении Залужного отменяется.

Об этом сообщает Times со ссылкой на анонимные источники.

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Отставка Залужного: Сырский отказался занять его место

Как известно, занять место Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного предлагали руководителю ГУР Кириллу Буданову и Командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому, но они отказались. Из-за отказа двух основных кандидатов и давления со стороны Запада Зеленский отменил решение уволить главкома.

Издание также подтверждает уже имеющуюся информацию, что Зеленский встретился с Залужным и попросил его уйти в отставку. Но тот отказался, и президент заявил, что подпишет приказ об увольнении.

После этого разговора Залужный вернулся в офис и сообщил, что "собирает вещи". Однако впоследствии свою обеспокоенность выразили международные партнеры и командование ВСУ, что повлияло на решение президента.

Анонимное лицо в комментарии Times рассказало, что Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному и, если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, ему нужно научиться доверять и глакому.

Что известно о ситуации с отставкой Залужного

Напомним, что 29 января по сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности.

На фоне слухов о своем увольнении Залужный опубликовал совместное фото с главой Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой. Украинцы в комментариях выражают признательность и поддержку генералу.

В своем вечернем видеообращении 29 января Президент Украины Владимир Зеленский не сказал ни слова об отставке Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного.

Также украинские СМИ пишут, что Зеленский действительно говорил с Залужным о его увольнении, но Главнокомандующий отказался уходить в отставку по собственному желанию.

Валерий Залужный
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