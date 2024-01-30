Залужному пропонували йти у відставку — ЗМІ з'ясували деталі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook/vzaluznyj

Президент України Володимир Зеленський вже пропонував Головнокомандувачу ЗСУ піти з посади. Однак Валерій Залужний не збирається писати рапорт про відставку.

Про це повідомляє ZN.UA, посилаючись на джерела в Офісі Президента та оточенні Залужного.

Читайте також:

Відставка Залужного: ЗМІ з'ясували деталі ситуації

Посилаючись на свої джерела, видання зазначило, що Зеленський зустрівся із Залужним для обговорення питання відставки Головнокомандувача. Президент пропонував йому покинути посаду, проте не запропонував іншої значущої посади, яку б той міг обійняти. Йшлося лише про радника чи помічника. Зі свого боку Залужний відповів, що це право Верховного головнокомандувача вирішувати, з ким йому працювати.

Однак, попри такі розмови, Головнокомандувач не писав рапорт про відставку і не має наміру це робити. Зазначається, що для зняття з його посади указом глави держави потрібно подання очільника Міноборони.

ЗМІ припускає, що мова про відставку Залужного — це перші виклики, які свідчать про кадрові зміни у військовому керівництві країни.

Нагадаємо, що 29 січня мережею почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Наразі офіційного підтвердження цим даним немає.

Також ми повідомляли, що Залужний на тлі чуток про своє звільнення опублікував спільне фото з очільником Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою. Українці в коментарях висловлюють вдячність та підтримку генералу.

Додамо, у своєму вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський не сказав ні слова щодо відставки Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.