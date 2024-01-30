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Залужному пропонували йти у відставку — ЗМІ з'ясували деталі

30 січня 2024 07:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Залужному пропонували йти у відставку — ЗМІ з'ясували деталі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook/vzaluznyj
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський вже пропонував Головнокомандувачу ЗСУ піти з посади. Однак Валерій Залужний не збирається писати рапорт про відставку.

Про це повідомляє ZN.UA, посилаючись на джерела в Офісі Президента та оточенні Залужного. 

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Посилаючись на свої джерела, видання зазначило, що Зеленський зустрівся із Залужним для обговорення питання відставки Головнокомандувача. Президент пропонував йому покинути посаду, проте не запропонував іншої значущої посади, яку б той міг обійняти. Йшлося лише про радника чи помічника. Зі свого боку Залужний відповів, що це право Верховного головнокомандувача вирішувати, з ким йому працювати.

Однак, попри такі розмови, Головнокомандувач не писав рапорт про відставку і не має наміру це робити. Зазначається, що для зняття з його посади указом глави держави потрібно подання очільника Міноборони. 

ЗМІ припускає, що мова про відставку Залужного — це перші виклики, які свідчать про кадрові зміни у військовому керівництві країни. 

Нагадаємо, що 29 січня мережею почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Наразі офіційного підтвердження цим даним немає.

Також ми повідомляли, що Залужний на тлі чуток про своє звільнення опублікував спільне фото з очільником Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою. Українці в коментарях висловлюють вдячність та підтримку генералу.

Додамо, у своєму вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський не сказав ні слова щодо відставки Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. 

Володимир Зеленський
Валерій Залужний
звільнення
війна в Україні

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