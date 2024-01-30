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Залужному предлагали идти в отставку — СМИ выяснили детали

30 января 2024 07:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Залужному предлагали идти в отставку — СМИ выяснили детали
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook/vzaluznyj
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский уже предлагал Главнокомандующему ВСУ уйти с должности. Однако Валерий Залужный не собирается писать рапорт об отставке.

Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на источники в Офисе Президента и в окружении Залужного.

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Ссылаясь на свои источники, издание подчеркнуло, что Зеленский встретился с Залужным для обсуждения вопроса отставки Главнокомандующего. Президент предлагал ему покинуть пост, однако не предложил другой значимой должности, которую тот мог бы занять. Речь шла только о советнике или помощнике. Со своей стороны Залужный ответил, что это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать.

Однако, несмотря на такие разговоры, Главнокомандующий не писал рапорт об отставке и не намерен это делать. Отмечается, что для снятия с его должности указом главы государства требуется представление главы Минобороны.

СМИ предполагает, что речь об отставке Залужного — первые вызовы, свидетельствующие о кадровых изменениях в военном руководстве страны.

Напомним, что 29 января по сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. Пока официального подтверждения этим данным нет.

Также мы сообщали, что Залужный на фоне слухов о своем увольнении опубликовал совместное фото с главой Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой. Украинцы в комментариях выражают признательность и поддержку генералу.

Добавим, в своем вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский не сказал ни слова об отставке Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного.

Владимир Зеленский
Валерий Залужный
увольнение
война в Украине

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