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Позиція в мемах — як українці відреагували на чутки про звільнення Залужного

30 січня 2024 06:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Позиція в мемах — як українці відреагували на чутки про звільнення Залужного
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українці в жартівливому стилі відреагували на чутки про звільнення з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що виникли 29 січня. Попри те, що наразі немає офіційного підтвердження цим чуткам, користувачі соцмереж по-своєму виразили позицію стосовно "відставки" генерала.

Новини.LIVE зібрали самородки творчості українців на цю тему.

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Як відреагували українці на чутки про звільнення Залужного

Українці в мемах пожартували над тим, хто б замінив Залужного та хто його "звільнив", згадавши колишнього очільника Офісу Президента Олексія Арестовича, колишнього прем'єра Володимира Гройсмана та скандального депутата Миколу Тищенка.

Меми на тему чуток про звільнення Залужного
Меми на тему чуток про звільнення Залужного. Фото: соцмережі
Меми на тему чуток про звільнення Залужного
Меми на тему чуток про звільнення Залужного. Фото: соцмережі
Меми на тему чуток про звільнення Залужного
Меми на тему чуток про звільнення Залужного. Фото: соцмережі

Не обійшли стороною і гумористів "95 Кварталу" Євгена Кошового та Олександра Пікалова. Також "пропонували" на посаду Головнокомандувача й пса Патрона.

Меми на тему чуток про звільнення Залужного
Меми на тему чуток про звільнення Залужного. Фото: соцмережі
Меми на тему чуток про звільнення Залужного
Меми на тему чуток про звільнення Залужного. Фото: соцмережі
Меми на тему чуток про звільнення Залужного
Меми на тему чуток про звільнення Залужного. Фото: соцмережі

Крім того, мережею ширять відео з Головнокомандувачем, де він запевняє, що все буде гаразд.

Увага! Присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, що 29 січня мережею почала ширитись інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Наразі офіційного підтвердження цим даним немає.

Також ми повідомляли, що Залужний на тлі чуток про своє звільнення опублікував спільне фото з очільником Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою. Українці в коментарях висловлюють вдячність та підтримку генералу.

ЗСУ
українці
соцмережі
меми
Україна
Валерій Залужний
звільнення
люди
чутки

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