Позиція в мемах — як українці відреагували на чутки про звільнення Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: president.gov.ua

Українці в жартівливому стилі відреагували на чутки про звільнення з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що виникли 29 січня. Попри те, що наразі немає офіційного підтвердження цим чуткам, користувачі соцмереж по-своєму виразили позицію стосовно "відставки" генерала.

Новини.LIVE зібрали самородки творчості українців на цю тему.

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Як відреагували українці на чутки про звільнення Залужного

Українці в мемах пожартували над тим, хто б замінив Залужного та хто його "звільнив", згадавши колишнього очільника Офісу Президента Олексія Арестовича, колишнього прем'єра Володимира Гройсмана та скандального депутата Миколу Тищенка.

Меми на тему чуток про звільнення Залужного. Фото: соцмережі

Меми на тему чуток про звільнення Залужного. Фото: соцмережі

Меми на тему чуток про звільнення Залужного. Фото: соцмережі

Не обійшли стороною і гумористів "95 Кварталу" Євгена Кошового та Олександра Пікалова. Також "пропонували" на посаду Головнокомандувача й пса Патрона.

Меми на тему чуток про звільнення Залужного. Фото: соцмережі

Меми на тему чуток про звільнення Залужного. Фото: соцмережі

Меми на тему чуток про звільнення Залужного. Фото: соцмережі

Крім того, мережею ширять відео з Головнокомандувачем, де він запевняє, що все буде гаразд.

Увага! Присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, що 29 січня мережею почала ширитись інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Наразі офіційного підтвердження цим даним немає.

Також ми повідомляли, що Залужний на тлі чуток про своє звільнення опублікував спільне фото з очільником Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою. Українці в коментарях висловлюють вдячність та підтримку генералу.