Позиция в мемах — как украинцы отреагировали на слухи об увольнении Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: president.gov.ua

Украинцы в шутливом стиле отреагировали на возникшие 29 января слухи об увольнение с должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Несмотря на то, что нет официального подтверждения этим слухам, пользователи соцсетей по-своему выразили позицию относительно "отставки" генерала.

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Как отреагировали украинцы на слухи об увольнении Залужного

Украинцы в мемах пошутили над тем, кто бы заменил Залужного и кто его "уволил", вспомнив бывшего главу Офиса Президента Алексея Арестовича, бывшего премьера Владимира Гройсмана и скандального депутата Николая Тищенко.

Мемы на тему слухов об увольнении Залужного. Фото: соцсети

Мемы на тему слухов об увольнении Залужного. Фото: соцсети

Мемы на тему слухов об увольнении Залужного. Фото: соцсети

Не обошли стороной и юмористов "95 Квартала" Евгения Кошевого и Александра Пикалова. Также "предлагали" на должность Главнокомандующего и пса Патрона.

Мемы на тему слухов об увольнении Залужного. Фото: соцсети

Мемы на тему слухов об увольнении Залужного. Фото: соцсети

Мемы на тему слухов об увольнении Залужного. Фото: соцсети

Кроме того, сетью распространяется видео с Главнокомандующим, где он уверяет, что все будет хорошо.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

Напомним, что 29 января сетью начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. Пока официального подтверждения этим данным нет.

Также мы сообщали, что Залужный на фоне слухов о своем увольнении опубликовал совместное фото с главой Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой. Украинцы в комментариях выражают признательность и поддержку генералу.