Подоляк прокомментировал слухи о вероятной отставке Залужного

Советник ОП Михаил Подоляк. Фото: Бабель

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что в Украине есть определенная стагнация на линии фронта, поэтому люди ищут информационные поводы, чтобы активизировать общество и получить "определенный хайп". Так он прокомментировал слухи о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом он сказал в эфире "Панюта. Підсумки" телеканала "Мы-Украина".

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Что об этом думают в ОП

"Для меня вообще загадочно выглядит — все же, это вертикаль президента, это менеджер президента — я в целом говорю. Он занимается войной, и, безусловно, он может относиться к тем или иным подчиненным, выставляя им определенные задачи, получая результаты и давать в результате оценку этим результатам. Я не совсем понимал, а в чем здесь проблема? Это ведь не политический процесс или политическая конкуренция", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, руководство государства должно оценить, что происходит сегодня, эффективность продолжения тех или иных действий на фронте, сценарные планы на будущее.

"Мы должны оценить возможность получения той или иной материально-технической помощи от стран-партнеров. Мы должны оценить сценарий войны в целом, какие нам нужны технологические решения. И это все должны делать в рамках Ставки, военного кабинета, поэтому Президент должен это делать, как Верховный Главнокомандующий", — добавил советник ОП.

Политическая конкуренция на фоне слухов

Подоляк отметил, что Зеленский может оценивать своих подчиненных, поэтому это "нормальная дискуссия" в рамках войны.

"Но мы с вами увидели в понедельник не столько о войне, сколько политической конкуренции. Для меня это вообще удивительно, потому что во время войны политическая конкуренция, тем более, на уровне армия, генералитеты и политики это выглядит так себе, но есть же официальное опровержение этой информации, поэтому дальше смотрим, как будут развиваться события", — подытожил он.

Что известно о ситуации о возможной отставке Залужного

29 января сетью начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности.

Также СМИ писали, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, вслед за главой ГУР Кириллом Будановым, отказался заменить Валерия Залужного в должности главкома ВСУ в случае его отставки. Из-за отказа обоих кандидатов и давления Запада решение об увольнении Залужного отменяется.

Также американское издание The Washington Post утверждало, что между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия по поводу того, сколько военных нужно мобилизовать Украине в этом году. Отмечается, что подобная встреча между ними состоялась в понедельник, 29 января.