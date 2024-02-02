Данілов відповів, чи справді є документ про відставку Залужного

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: "Українська правда"

Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, що документа про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного немає. За його словами, якщо він з'явиться, то лише тоді можна про щось розмовляти.

Про це Олексій Данілов сказав в коментарі Українському радіо.

Читайте також:

Документ про відставку Залужного

Данілов наголосив, що в Апараті Ради нацбезпеки і оборони не працюють домислами або іншими речами, крім документів.

"Документа про відставку головнокомандувача на сьогоднішній день немає. Якщо з’явиться документ, тоді можна питати думку і про щось говорити. Доти, доки його немає, я б нікому не радив підіймати ці хвилі, починати розповідати, що щось відбулося", — заявив він.

Секретар РНБО зазначив, що це дуже дестабілізує ситуацію безпосередньо в армії і це не на користь. За його словами, те, що публікують поважні видання, то інколи й там є така інформація, яка не зовсім відповідає дійсності. Данілов зазначив, що інколи людям приписують те, що не відбувалося.

"На сьогоднішній день ми живемо в такому світі, де, на жаль, інформаційні війни тривають 24 години на добу і дуже потужно впливають на підсвідомість", — додав він.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов заявив, що найближчим часом відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому Президент України Володимир Зеленський обговорить питання звільнення Головкому ЗСУ Валерія Залужного.

Також ми писали, що на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок Валерій Залужний повідомив, що Збройним силам України не варто чекати швидкого прогресу на полі бою через цілу низку проблем. Своєю чергою глава держави заявив генералу, що зміна військового командування потрібна для "оновлення".