Данилов ответил, действительно ли есть документ об отставке Залужного
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что документа об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нет. По его словам, если он появится, то только тогда можно о чем-то разговаривать.
Об этом Алексей Данилов сказал в комментарии Украинскому радио.
Документ об отставке Залужного
Данилов подчеркнул, что в Аппарате Совета нацбезопасности и обороны не работают домыслами или другими вещами, кроме документов.
"Документа об отставке главнокомандующего на сегодняшний день нет. Если появится документ, тогда можно спрашивать мнение и о чем-то говорить. До тех пор, пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны, начинать рассказывать, что что-то произошло", — заявил он.
Секретарь СНБО отметил, что это очень дестабилизирует ситуацию прямо в армии и это не на пользу. По его словам, то, что публикуют уважаемые издания, иногда и там есть такая информация, которая не совсем соответствует действительности. Данилов отметил, что иногда людям приписывают то, что не происходило.
"На сегодняшний день мы живем в таком мире, где, к сожалению, информационные войны продолжаются 24 часа в сутки и очень мощно влияют на подсознание", — добавил он.
Напомним, журналист Юрий Бутусов заявил, что в ближайшее время состоится заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем Президент Украины Владимир Зеленский обсудит вопрос увольнения Главкома ВСУ Валерия Залужного.
Также мы писали, что на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник Валерий Залужный сообщил, что Вооруженным силам Украины не стоит ожидать быстрого прогресса на поле боя из-за целого ряда проблем. В свою очередь глава государства заявил генералу, что смена военного командования необходима для "обновления".
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