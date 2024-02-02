Данилов ответил, действительно ли есть документ об отставке Залужного

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: "Украинская правда"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что документа об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нет. По его словам, если он появится, то только тогда можно о чем-то разговаривать.

Об этом Алексей Данилов сказал в комментарии Украинскому радио.

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Данилов подчеркнул, что в Аппарате Совета нацбезопасности и обороны не работают домыслами или другими вещами, кроме документов.

"Документа об отставке главнокомандующего на сегодняшний день нет. Если появится документ, тогда можно спрашивать мнение и о чем-то говорить. До тех пор, пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны, начинать рассказывать, что что-то произошло", — заявил он.

Секретарь СНБО отметил, что это очень дестабилизирует ситуацию прямо в армии и это не на пользу. По его словам, то, что публикуют уважаемые издания, иногда и там есть такая информация, которая не совсем соответствует действительности. Данилов отметил, что иногда людям приписывают то, что не происходило.

"На сегодняшний день мы живем в таком мире, где, к сожалению, информационные войны продолжаются 24 часа в сутки и очень мощно влияют на подсознание", — добавил он.

Напомним, журналист Юрий Бутусов заявил, что в ближайшее время состоится заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем Президент Украины Владимир Зеленский обсудит вопрос увольнения Главкома ВСУ Валерия Залужного.

Также мы писали, что на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник Валерий Залужный сообщил, что Вооруженным силам Украины не стоит ожидать быстрого прогресса на поле боя из-за целого ряда проблем. В свою очередь глава государства заявил генералу, что смена военного командования необходима для "обновления".