Зустріч Зеленського і Залужного — Washington Post розповів про деталі розмови

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Варта1

На зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок Валерій Залужний повідомив, що Збройним силам України не варто чекати швидкого прогресу на полі бою через цілу низку проблем. В свою чергу глава держави заявив генералу, що зміна військового командування потрібне для "оновлення".

Про це пише Washington Post.

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Стаття у Washington Post. Фото: скриншот

Зустріч Зеленського і Залужного

За даними джерел, Зеленський повідомив генералу, що зміна керівництва ЗСУ потрібна для "оновлення". Він також додав, що суспільство дедалі більше втомлюється від війни, а допомога Заходу сповільнилася.

У відповідь Залужний перерахував проблеми, які успадкує його ймовірний наступник. Через них розраховувати на швидкий успіх ЗСУ не варто.

Він наголосив, що будь-якому генералу доведеться мати справу з сильним, добре озброєним і вишколеним ворогом. В свою жергу ЗСУ гостро потребують зброї і боєприпасів.

Зеленський усе це "уважно слухав". І хоча указ про зняття Залужного очікується цього тижня, шанс на те, що президент може передумати, ще є.

В чому незгодні Зеленський і Залужний

Питання мобілізації видання називає корінням поділу думок між президентом і головнокомандувачем.

"Для того, щоб Київ отримав перевагу на полі бою він має мобілізувати як мінімум стільки людей, скільки планує Росія — близько 400 000. Україна також має готуватися до втрат, які, як очікується, будуть зіставні з минулорічними", — передає джерело вимоги генерала.

Але Зеленський відмовився від призову такої кількості людей - частково через брак грошей на нього. Також "агресивний заклик був би політично непопулярним для президента".

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, головнокомандувача Збройними силами України генерала Валерія Залужного найближчим часом звільнять за наказом Президента України Володимира Зеленського. Найімовірніше, це станеться цього тижня.

Також ми писали, що радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні є певна стагнація на лінії фронту, тому люди шукають інформаційні приводи для того, щоб активізувати суспільство та отримати "певний хайп". Так він прокоментував чутки про можливу відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.