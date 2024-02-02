Встреча Зеленского и Залужного — в Washington Post рассказали о деталях разговора

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Варта1

На встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник Валерий Залужный сообщил, что Вооруженным силам Украины не стоит ожидать быстрого прогресса на поле боя из-за целого ряда проблем. В свою очередь глава государства заявил генералу, что смена военного командования требуется для "обновления".

Об этом пишет Washington Post.

Читайте также:

Статья в Washington Post. Фото: скриншот

Встреча Зеленского и Залужного

По данным источников, Зеленский сообщил генералу, что смена руководства ВСУ нужна для "обновления". Он также добавил, что общество все больше устает от войны, а помощь Запада замедлилась.

В ответ Залужный перечислил проблемы, которые унаследует его предполагаемый преемник. Из-за них рассчитывать на скорый успех ВСУ не стоит.

Он подчеркнул, что любому генералу придется иметь дело с сильным, хорошо вооруженным и вышколенным врагом. В свою жергу ВСУ остро нуждаются в оружии и боеприпасах.

Зеленский все это "внимательно слушал". И хотя указ о снятии Залужного ожидается на этой неделе, шанс на то, что президент может передумать, еще есть.

В чем не согласны Зеленский и Залужный

Вопрос мобилизации издание называет корнем преткновения между президентом и главнокомандующим.

"Для того чтобы Киев получил преимущество на поле боя, он должен мобилизовать как минимум столько людей, сколько планирует Россия, — около 400 000. Украина также должна готовиться к потерям, которые, как ожидается, будут сопоставимы с прошлогодними", — передает источник требования генерала.

Но Зеленский отказался от призыва такого количества людей — частично из-за нехватки денег на него. Также "агрессивный призыв был бы политически непопулярным для президента".

Напомним, что по данным СМИ, главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного в ближайшее время уволят по приказу Президента Украины Владимира Зеленского. Скорее всего, это произойдет на этой неделе.

Также мы писали, что советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что в Украине определенная стагнация на линии фронта, поэтому люди ищут информационные поводы для того, чтобы активизировать общество и получить "определенный хайп". Так он прокомментировал слухи о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.