Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Зеленський планує звільнити Залужного протягом тижня, — CNN arrow

Зеленський планує звільнити Залужного протягом тижня, — CNN

1 лютого 2024 08:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський планує звільнити Залужного протягом тижня, — CNN
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото ілюстративне: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Головнокомандувача Збройними силами України генерала Валерія Залужного найближчим часом звільнять за наказом Президента України Володимира Зеленського. Найімовірніше, це станеться цього тижня.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

Читайте також:

Залужного хочуть відправити у відставку

Головнокомандувача української армії Валерія Залужного викликали в Офіс Президента в понеділок і повідомили, що його звільняють, повідомили виданню одразу два джерела.

Це сталося після тижнів поширення чуток щодо напруженості між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним.

Офіційного оголошення не було, отже Залужний ще обіймає свою посаду. Втім, указ президента очікується до кінця тижня. Це може стати однією з найкризовіших подій для Зеленського від початку повномасштабного вторгнення Росії майже два роки тому.

Чутки про відставку Залужного

Чутки про звільнення Залужного ширилися ще в понеділок увечері. Втім, того ж дня речник президента Сергій Никифоров заявив CNN та іншим виданням, що чутки про звільнення головнокомандувача армії не відповідають дійсності.

Міністерство оборони також опублікувало повідомлення у своїх соцмережах: "Шановні журналісти, негайна відповідь усім: ні, це неправда".

А сам Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверненні в понеділок взагалі не згадував про головнокомандувача.

Володимир Зеленський
війна
Україна
Валерій Залужний
відставка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі