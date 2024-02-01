Зеленський планує звільнити Залужного протягом тижня, — CNN

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото ілюстративне: УНІАН

Головнокомандувача Збройними силами України генерала Валерія Залужного найближчим часом звільнять за наказом Президента України Володимира Зеленського. Найімовірніше, це станеться цього тижня.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

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Головнокомандувача української армії Валерія Залужного викликали в Офіс Президента в понеділок і повідомили, що його звільняють, повідомили виданню одразу два джерела.

Це сталося після тижнів поширення чуток щодо напруженості між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним.

Офіційного оголошення не було, отже Залужний ще обіймає свою посаду. Втім, указ президента очікується до кінця тижня. Це може стати однією з найкризовіших подій для Зеленського від початку повномасштабного вторгнення Росії майже два роки тому.

Чутки про відставку Залужного

Чутки про звільнення Залужного ширилися ще в понеділок увечері. Втім, того ж дня речник президента Сергій Никифоров заявив CNN та іншим виданням, що чутки про звільнення головнокомандувача армії не відповідають дійсності.

Міністерство оборони також опублікувало повідомлення у своїх соцмережах: "Шановні журналісти, негайна відповідь усім: ні, це неправда".

А сам Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверненні в понеділок взагалі не згадував про головнокомандувача.