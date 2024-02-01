Зеленский планирует уволить Залужного в течение недели, — CNN

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото иллюстративное: УНИАН

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного в ближайшее время уволят по приказу Президента Украины Владимира Зеленского. Вероятнее всего, это произойдет на этой неделе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

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Главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного вызвали в Офис Президента в понедельник и сообщили, что его увольняют, сообщили издания сразу два источника.

Это произошло после недель распространения слухов о напряженности между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным.

Официальное объявление не было сделано, так что Залужный еще занимает свою должность. Впрочем, указ президента ожидается до конца недели. Это может стать одним из самых кризисных событий для Зеленского с начала полномасштабного вторжения России почти два года назад.

Слухи об отставке Залужного

Слухи об уходе Залужного распространялись еще в понедельник вечером. Впрочем, в тот же день представитель президента Сергей Никифоров заявил CNN и другим изданиям, что слухи об увольнении главнокомандующего армии не соответствуют действительности.

Министерство обороны также опубликовало сообщения в своих соцсетях: "Уважаемые журналисты, немедленный ответ всем: нет, это неправда".

А сам Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении в понедельник вообще не упоминал главнокомандующего.