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Можливі наступники Залужного відмовились від посади Головкому ЗСУ, — Bild

1 лютого 2024 12:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Можливі наступники Залужного відмовились від посади Головкому ЗСУ, — Bild
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський дійсно хотів звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.Він запропонував цю посаду начальнику ГУР МО Кирилу Буданову та командувачу Сухопутних військ Олександру Сирському, однак вони відмовилися.

Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела.

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Зеленський планував звільнити Залужного

За словами джерел видання, Залужний ще декілька тижнів тому хотів вивести війська з Авдіївки, однак Зеленський відмовив йому в цьому. Наприкінці грудня глава держави особисто поїхав у місто на лінію фронту, щоб підтримати бійців ЗСУ.

"Боротьба за владу між президентом Зеленським або Єрмаком і генералом Залужним — це складна і довга історія, яка негативно впливає на загальну ситуацію в Україні. Чесно кажучи, це ставить нас у досить кепське становище", — анонімно сказав виданню один з українських офіцерів.

Військовий аналітик центру Європейської ради з міжнародних відносин Густав Грессель розповів, що Зеленський, всупереч словам Залужного, наполягав на утриманні Бахмута влітку 2023 року. З військової точки зору тоді це було сумнівно.

"Втручання у військові справи з боку адміністрації президента, особливо через радника Андрія Єрмака, було проблемою від самого початку", — зазначив Грессель.

За його словами, Зеленський хотів призначити Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Грессель зазначив, що командувач Сухопутних військ більш лояльний до президента.

Нагадаємо, головнокомандувача Збройними силами України генерала Валерія Залужного найближчим часом звільнять за наказом Президента України Володимира Зеленського. Найімовірніше, це станеться цього тижня.

Також ми писали, що радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні є певна стагнація на лінії фронту, тому люди шукають інформаційні приводи для того, щоб активізувати суспільство та отримати "певний хайп". Так він прокоментував чутки про можливу відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Володимир Зеленський
ЗСУ
Україна
Валерій Залужний
звільнення
Кирило Буданов
президент
Олександр Сирський

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