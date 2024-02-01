Возможные преемники Залужного отказались от должности Главкома ВСУ, — Bild
Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он предложил эту должность начальнику ГУР МО Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому, однако они отказались.
Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.
Зеленский планировал уволить Залужного
По словам источников, Залужный еще несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако Зеленский отказал ему в этом. В конце декабря глава государства лично отправился в город на линию фронта, чтобы поддержать бойцов ВСУ.
"Борьба за власть между президентом Зеленским или Ермаком и генералом Залужным — это сложная и долгая история, которая негативно влияет на общую ситуацию в Украине. Честно говоря, это ставит нас в довольно скверное положение", — анонимно сказал изданию один из украинских офицеров.
Военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель рассказал, что вопреки словам Залужного Зеленский настаивал на удержании Бахмута летом 2023 года. С военной точки зрения, тогда это было сомнительно.
"Вмешательство в военные дела со стороны Администрации Президента, особенно через советника Андрея Ермака, было проблемой с самого начала", — отметил Грессель.
По его словам, Зеленский хотел назначить Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Грессель отметил, что командующий Сухопутными войсками более лоялен к президенту.
Напомним, главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного в ближайшее время уволят по приказу Президента Украины Владимира Зеленского. Скорее всего, это произойдет на этой неделе.
Также мы писали, что советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что в Украине есть определенная стагнация на линии фронта, поэтому люди ищут информационные поводы, чтобы активизировать общество и получить "определенный хайп". Так он прокомментировал слухи о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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