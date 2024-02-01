Возможные преемники Залужного отказались от должности Главкома ВСУ, — Bild

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он предложил эту должность начальнику ГУР МО Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому, однако они отказались.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

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По словам источников, Залужный еще несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако Зеленский отказал ему в этом. В конце декабря глава государства лично отправился в город на линию фронта, чтобы поддержать бойцов ВСУ.

"Борьба за власть между президентом Зеленским или Ермаком и генералом Залужным — это сложная и долгая история, которая негативно влияет на общую ситуацию в Украине. Честно говоря, это ставит нас в довольно скверное положение", — анонимно сказал изданию один из украинских офицеров.

Военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель рассказал, что вопреки словам Залужного Зеленский настаивал на удержании Бахмута летом 2023 года. С военной точки зрения, тогда это было сомнительно.

"Вмешательство в военные дела со стороны Администрации Президента, особенно через советника Андрея Ермака, было проблемой с самого начала", — отметил Грессель.

По его словам, Зеленский хотел назначить Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Грессель отметил, что командующий Сухопутными войсками более лоялен к президенту.

Напомним, главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного в ближайшее время уволят по приказу Президента Украины Владимира Зеленского. Скорее всего, это произойдет на этой неделе.

Также мы писали, что советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что в Украине есть определенная стагнация на линии фронта, поэтому люди ищут информационные поводы, чтобы активизировать общество и получить "определенный хайп". Так он прокомментировал слухи о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.