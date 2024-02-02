Зеленський на Ставці обговорить звільнення Залужного, — Бутусов

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: ОП

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що найближчим часом відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому Президент України Володимир Зеленський обговорить питання звільнення Головкому ЗСУ Валерія Залужного.

Про це Юрій Бутусов написав у Facebook.

Читайте також:

Зеленський обговорить питання звільнення Залужного

До того ж глава держави поговорить про призначення нового військового керівництва.

"Текст указу президента по звільненню Залужного підготовлений 29 січня. Того дня Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський на зустрічі за участі міністра оборони Р.Умерова запропонував Залужному добровільно подати у відставку, але генерал самостійно залишати посаду відмовився", — розповів Бутусов.

За його словами, тепер Зеленський обговорюватиме на Ставці питання зміни значної частини військового керівництва, зокрема і Залужного. Український лідер переконує підтримати його рішення.

Бутусов зазначив, що ОП побоюється негативних політичних та інформаційних наслідків звільнення Залужного, тому зміни плануються на різних рівнях. Зокрема, наразі там активно обговорюється просування до 20 авторитетних в ЗСУ та Нацгвардії командирів, переважно комбригів, на вищі посади.

Кандидати на посаду Головнокомандувача ЗСУ

"Кандидати на заміну Залужному розглядаються на даний момент начальник ГУР МО К. Буданов та командувач сухопутних військ О. Сирський, причому не виключається варіант призначення у тандемі", — додав Бутусов.

Допис Бутусова. Фото: скриншот

Нагадаємо, на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок Валерій Залужний повідомив, що Збройним силам України не варто чекати швидкого прогресу на полі бою через цілу низку проблем. Своєю чергою глава держави заявив генералу, що зміна військового командування потрібна для "оновлення".

Також ми писали, що Володимир Зеленський дійсно хотів звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.Він запропонував цю посаду начальнику ГУР МО Кирилу Буданову та командувачу Сухопутних військ Олександру Сирському, однак вони відмовилися.