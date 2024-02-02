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Зеленский на Ставке обсудит увольнение Залужного, — Бутусов

2 февраля 2024 15:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский на Ставке обсудит увольнение Залужного, — Бутусов
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Журналист Юрий Бутусов заявил, что в ближайшее время состоится заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем Президент Украины Владимир Зеленский обсудит вопрос увольнения Главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом Юрий Бутусов написал в Facebook.

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К тому же глава государства поговорит о назначении нового военного руководства.

"Текст указа президента по увольнению Залужного подготовлен 29 января. В тот день Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский на встрече с участием министра обороны Р.Умерова предложил Залужному добровольно подать в отставку, но генерал самостоятельно покидать пост отказался", — рассказал Бутусов.

По его словам, теперь Зеленский будет обсуждать на Ставке вопрос изменения значительной части военного руководства, и в том числе Залужного. Украинский лидер убеждает поддержать его решение.

Бутусов отметил, что ОП опасается негативных политических и информационных последствий увольнения Залужного, поэтому изменения планируются на разных уровнях. В частности, сейчас активно обсуждается продвижение к 20 авторитетных в ВСУ и Нацгвардии командиров, преимущественно комбригов, на высшие должности.

Кандидаты на должность Главнокомандующего ВСУ

"Кандидаты на замену Залужному рассматриваются на данный момент начальник ГУР МО К. Буданов и командующий сухопутными войсками А. Сырский, причем не исключается вариант назначения в тандеме", — добавил Бутусов.

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Пост Бутусова. Фото: скриншот

Напомним, на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник Валерий Залужный сообщил, что Вооруженным силам Украины не стоит ожидать быстрого прогресса на поле боя из-за целого ряда проблем. В свою очередь глава государства заявил генералу, что смена военного командования необходима для "обновления".

Также мы писали, что Владимир Зеленский действительно хотел уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он предложил эту должность начальнику ГУР МО Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому, однако они отказались.

Владимир Зеленский
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Юрий Бутусов
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