Решение об отставке Залужного затягивается, поскольку ему не нашли замену, — WP

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook.com/CinCAFU

Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному до сих пор не нашли замену в связи с его возможным увольнением. В настоящее время основными кандидатами на должность Залужного считаются глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Об этом 2 февраля написало издание The Washington Post.

Читайте также:

Почему Залужного не отправляют в отставку

В материале издания отмечается, что сообщение об отставке Залужного без подготовки преемника имеет все признаки импульсивного решения президента Владимира Зеленского и его команды.

Вдобавок, такое решение не нашло поддержки среди гражданских и военных граждан Украины.

"Такая задержка свидетельствует о нерешительности президента, главы администрации Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова, или даже о беспорядке, поскольку потенциальные кандидаты взамен, возможно, не желают браться за эту работу", — говорится в материале.

Причиной отказа кандидатов на должность Главнокомандующего ВСУ издание называет призрачные перспективы улучшения ситуации на поле боя в ближайшее время.

Кто может заменить Залужного

Высокопоставленный функционер Минобороны Украины на условиях анонимности рассказал The Washington Post, что заменой Залужному может стать один из молодых офицеров, доказавших свою эффективность на поле боя. Таких людей в Украине достаточно, однако остается открытым вопрос об их управленческом опыте.

Если же Залужного заменит кто-то из опытных военачальников, это может привести к чрезмерному внедрению "старой школы" в современную войну.

Известно, что основными кандидатами на должность Залужного считаются руководитель ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Ранее мы сообщали, что Украина сообщила Белому дому о намерениях Президента Украины Владимира Зеленского уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Это может быть наиболее серьезной кадровой перестановкой за все время войны с Россией.

Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что документа об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нет. По его словам, если он появится, то только тогда можно о чем-то разговаривать.