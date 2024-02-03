Рішення щодо відставки Залужного затягується, оскільки йому не знайшли заміну, — WP

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook.com/CinCAFU

Головнокомандувачу Збройними силами України Валерію Залужному і досі не знайшли заміну у зв'язку з його ймовірним звільненням. Наразі основними кандидатами на посаду Залужного вважаються очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов та командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Про це 2 лютого написало видання The Washington Post.

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В матеріалі видання відзначається, що повідомлення про відставку Залужного без підготовки наступника має всі ознаки імпульсивного рішення президента Володимира Зеленського і його команди.

На додачу, таке рішення не знайшло підтримки серед цивільних і військових громадян України.

"Така затримка свідчить про нерішучість президента, глави адміністрації Андрія Єрмака та міністра оборони Рустема Умерова, або навіть про безлад, оскільки потенційні кандидати на заміну, можливо, не бажають братися за цю роботу", — йдеться у матеріалі.

Причиною відмови кандидатів на посаду Головнокомандувача ЗСУ видання називає примарні перспективи покращення ситуації на полі бою в найближчий час.

Хто може замінити Залужного

Високопоставлений функціонер Міноборони України на умовах анонімності розповів The Washington Post, що заміною Залужному може стати один із молодих офіцерів, які довели свою ефективність на полі бою. Таких людей в Україні достатньо, проте лишається відкритим питання щодо їхнього управлінського досвіду.

Натомість, якщо Залужного замінить хтось із досвідчених воєначальників, це може призвести до надмірного впровадження "старої школи" у сучасну війну.

Відомо, що наразі основними кандидатами на посаду Залужного вважаються керівник ГУР Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов та командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Раніше ми повідомляли, що України повідомила Білому дому про наміри Президента України Володимира Зеленського звільнити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зазначається, що це може бути найбільш серйозною кадровою перестановкою за весь час війни з Росією.

Нагадуємо, що секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, що документа про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного немає. За його словами, якщо він з'явиться, то лише тоді можна про щось розмовляти.