Советник Байдена намекнул, что ОП советовался с Белым домом об увольнении Залужного, — CBS News

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: скриншот

Советник президента Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан уклонился от ответа на вопрос о том, был ли Белый дом заранее осведомлен о потенциальном увольнении Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. При этом он намекнул, что Банковая советовалась с Вашингтоном о возможном увольнении.

Об этом Салливан рассказал в интервью CВS News, в воскресенье, 4 февраля.

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Салливан сообщил, что принятие решений о назначениях в армии Украины является прерогативой украинского правительства. По его словам, американское правительство не должно вмешиваться в эти процессы.

"По этой причине мы не принимаем участие в таких решениях. Безусловно, Украина и ее Президент имеют полное право на самостоятельное принятие кадровых решений. Мы четко выразили нашу позицию, что не будем влиять на это решение и донесли это до украинской стороны", — сказал советник Джо Байдена.

Напомним, что Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному до сих пор не нашли замену в связи с его возможным увольнением. В настоящее время основными кандидатами на должность Залужного считаются глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Кроме того, Украина сообщила Белому дому о намерениях Президента Украины Владимира Зеленского уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В Белом доме не поддержали, но и не возразили против столь важного решения, признав его суверенным выбором президента.