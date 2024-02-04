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Советник Байдена намекнул, что ОП советовался с Белым домом об увольнении Залужного, — CBS News

4 февраля 2024 19:41
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Советник Байдена намекнул, что ОП советовался с Белым домом об увольнении Залужного, — CBS News
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Советник президента Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан уклонился от ответа на вопрос о том, был ли Белый дом заранее осведомлен о потенциальном увольнении Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. При этом он намекнул, что Банковая советовалась с Вашингтоном о возможном увольнении.

Об этом Салливан рассказал в интервью CВS News, в воскресенье, 4 февраля.

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Салливан сообщил, что принятие решений о назначениях в армии Украины является прерогативой украинского правительства. По его словам, американское правительство не должно вмешиваться в эти процессы. 

"По этой причине мы не принимаем участие в таких решениях. Безусловно, Украина и ее Президент имеют полное право на самостоятельное принятие кадровых решений. Мы четко выразили нашу позицию, что не будем влиять на это решение и донесли это до украинской стороны", — сказал советник Джо Байдена.

Напомним, что Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному до сих пор не нашли замену в связи с его возможным увольнением. В настоящее время основными кандидатами на должность Залужного считаются глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.  

Кроме того, Украина сообщила Белому дому о намерениях Президента Украины Владимира Зеленского уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В Белом доме не поддержали, но и не возразили против столь важного решения, признав его суверенным выбором президента.

Джо Байден
ВСУ
Валерий Залужный
военные
увольнение
Белый дом
Джейк Салливан
отставка
Вашингтон (WTA)

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