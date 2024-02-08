Байден обвинил Трампа в блокировании законопроекта о помощи Украине

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Джо Байден раскритиковал республиканцев в Конгрессе после того, как они заблокировали двухпартийное соглашение по границе и пакету внешней помощи, которая предусматривалась также и для Украины. Кроме того, в таком решении он обвинил экс-президента Дональда Трампа, который, по словам Байдена, угрожал законодателям, если они примут такое решение.

Об этом написало издание CNN, которое процитировало слова американского президента в среду, 7 февраля.

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"Никогда не думал, что увижу на Капитолийском холме что-то вроде того, что происходит сейчас", — сказал он.

Также Байден обвинил бывшего президента Дональда Трампа в угрозах возмездием к законодателям, если они поддержат такой законопроект. По его словам, представителям Республиканской партии не удалось поддержать соглашение, ведь им "звонит и угрожает Дональд Трамп".

Что этому предшествовало

Известно, что республиканцы в американском Сенате в среду, 7 февраля, не проголосовали за законопроект, в котором говорилось о выделении помощи для Украины и Израиля. Кроме того, законопроект предполагал усиление границы США в отношении мигрантов.

Такой документ был одобрен несколько дней до этого, однако он так и не получил нужных 60 голосов в верхней палате Конгресса США.

В то же время, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп уже критиковал такой законопроект и призвал своих соратников не соглашаться на какие-либо компромиссы по защите границ.

Напомним, ранее Байден выступил с обращением к конгрессменам-республиканцам и подчеркнул, что им не забудут, что они не поддержали Украину в критический момент.

Также мы писали, что Джо Байден может ветировать документ о предоставлении помощи Израилю, если там не будет помощи для Украины.