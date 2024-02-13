Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Сенат США ухвалив рішення припинити дебати щодо законопроєкту про Україну arrow

Сенат США ухвалив рішення припинити дебати щодо законопроєкту про Україну

13 лютого 2024 07:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сенат США ухвалив рішення припинити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сенат США. Фото: Lawrence Jackson
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення припинити дебати щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Таким чином, наблизилася фінальна частина голосування.

Про це повідомила посол у США Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 13 січня.

Читайте також:

Завершення дебатів щодо законопроєкту про Україну

"Наступним кроком стало ухвалення Клопотання Про припинення дебатів по оновленому тексту законопроєкту HR 815 (Законодавчий інструмент Закону про Національну Безпеку 2024), яке було підтримано 66 сенаторами (при необхідних 60), проти проголосували 33 сенатори", — розповіла Маркарова.

Вона також опублікувала світлину з підсумками голосування.

null
Результати голосування. Фото: facebook.com/oksana.markarova
null
Допис Маркарової. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сенат США проголосував за розгляд фінансового пакета для України у п'ятницю, 9 лютого. Загальна сума допомоги становить 95,3 млрд доларів. 

Також аналітики розповіли, що без військової допомоги з боку США Україна протримається пів року. Після цього вона почне програвати, європейські країни не зможуть покрити нестачу зброї.

США
Ізраїль
Україна
законопроєкт
допомога
Оксана Маркарова
Сенат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі