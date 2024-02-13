Сенат США ухвалив рішення припинити дебати щодо законопроєкту про Україну

Сенат США. Фото: Lawrence Jackson

Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення припинити дебати щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Таким чином, наблизилася фінальна частина голосування.

Про це повідомила посол у США Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 13 січня.

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"Наступним кроком стало ухвалення Клопотання Про припинення дебатів по оновленому тексту законопроєкту HR 815 (Законодавчий інструмент Закону про Національну Безпеку 2024), яке було підтримано 66 сенаторами (при необхідних 60), проти проголосували 33 сенатори", — розповіла Маркарова.

Вона також опублікувала світлину з підсумками голосування.

Результати голосування. Фото: facebook.com/oksana.markarova

Допис Маркарової. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сенат США проголосував за розгляд фінансового пакета для України у п'ятницю, 9 лютого. Загальна сума допомоги становить 95,3 млрд доларів.

Також аналітики розповіли, що без військової допомоги з боку США Україна протримається пів року. Після цього вона почне програвати, європейські країни не зможуть покрити нестачу зброї.