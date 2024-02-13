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Сенат США принял решение прекратить дебаты по законопроекту об Украине

13 февраля 2024 07:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сенат США принял решение прекратить дебаты по законопроекту об Украине
Сенат США. Фото: Lawrence Jackson
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение прекратить дебаты по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю. Таким образом, приблизилась финальная часть голосования.

Об этом сообщила посол в США Оксана Маркарова на своей странице в Facebook во вторник, 13 января.

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"Следующим шагом стало принятие Ходатайства о прекращении дебатов по обновленному тексту законопроекта HR 815 (Законодательный инструмент Закона о Национальной Безопасности 2024), которое было поддержано 66 сенаторами (при необходимых 60), против проголосовали 33 сенатора", — рассказала Маркарова.

Она также опубликовала фотографию с итогами голосования.

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Результаты голосования. Фото: facebook.com/oksana.markarova
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Пост Маркаровой. Фото: скриншот

Напомним, Сенат США проголосовал за рассмотрение финансового пакета для Украины в пятницу, 9 февраля. Общая сумма помощи составляет 95,3 млрд долларов.

Также аналитики рассказали, что без военной помощи со стороны США Украина продержится полгода. После этого она начнет проигрывать, европейские страны не смогут покрыть нехватку оружия.

США
Израиль
Украина
законопроект
помощь
Оксана Маркарова
Сенат

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