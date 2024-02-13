Сенат США принял решение прекратить дебаты по законопроекту об Украине

Сенат США. Фото: Lawrence Jackson

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение прекратить дебаты по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю. Таким образом, приблизилась финальная часть голосования.

Об этом сообщила посол в США Оксана Маркарова на своей странице в Facebook во вторник, 13 января.

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"Следующим шагом стало принятие Ходатайства о прекращении дебатов по обновленному тексту законопроекта HR 815 (Законодательный инструмент Закона о Национальной Безопасности 2024), которое было поддержано 66 сенаторами (при необходимых 60), против проголосовали 33 сенатора", — рассказала Маркарова.

Она также опубликовала фотографию с итогами голосования.

Результаты голосования. Фото: facebook.com/oksana.markarova

Пост Маркаровой. Фото: скриншот

Напомним, Сенат США проголосовал за рассмотрение финансового пакета для Украины в пятницу, 9 февраля. Общая сумма помощи составляет 95,3 млрд долларов.

Также аналитики рассказали, что без военной помощи со стороны США Украина продержится полгода. После этого она начнет проигрывать, европейские страны не смогут покрыть нехватку оружия.