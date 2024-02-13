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Генерал Браун заявив, що довіра до США під загрозою

13 лютого 2024 05:52
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Заяви Трампа - генерал Браун заявив, що довіра до США під загрозою
Чарльз Браун. Фото: U.S. Air Force/Eric Dietrich
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генерал Чарльз Браун заявив, що довіра до США опинилася під загрозою через слова колишнього американського президента Дональда Трампа. Трамп сказав, що не буде захищати союзників по НАТО, які не зробили свої фінансові внески до альянсу, у разі атаки РФ на них.

Про це у понеділок, 12 лютого, Браун заявив в інтерв'ю телекомпанії NBC.

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"Я вважаю, що ми несемо відповідальність за підтримку Альянсу. Довіра США поставлена на карту щодо кожного з наших партнерів, і лідерство США все ще потрібне, бажане і за ним спостерігають", — сказав Браун.

Він додав, що він має намір зосередитися над розбудовою відносин Сполучених Штатів із НАТО.

"Моя робота полягає в тому, щоб переконатися, що ми робимо все можливе з нашими союзниками по НАТО щодо військового аспекту, і я продовжуватиму це робити всюди", — сказав генерал.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп 10 лютого заявив, якщо він стане президентом, то буде підбурювати Росію атакувати членів НАТО, які, за його словами, не виконують своїх фінансових обов'язків.

На слова Трампа відреагували одразу в Білому домі. Представник адміністрації президента США наголосив, що такі слова є "жахливими та ненормальними". 

США
НАТО
Дональд Трамп
довіра

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