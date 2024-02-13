Заявления Трампа – генерал Браун заявил, что доверие к США под угрозой

Чарльз Браун. Фото: US Air Force/Eric Dietrich

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генерал Чарльз Браун заявил, что доверие к США оказалось под угрозой из-за слов бывшего американского президента Дональда Трампа. Трамп сказал, что не будет защищать союзников по НАТО, не внесших свои финансовые взносы в альянс, в случае атаки РФ на них.

Об этом в понедельник, 12 февраля, Браун заявил в интервью телекомпании NBC.

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"Я считаю, что мы несем ответственность за поддержку Альянса. Доверие США поставлено на карту по отношению к каждому из наших партнеров, и лидерство США все еще нужно, желательно и за ним наблюдают", — сказал Браун.

Он добавил, что намерен сосредоточиться на развитии отношений Соединенных Штатов с НАТО.

"Моя работа состоит в том, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное с нашими союзниками по НАТО по военному аспекту, и я буду продолжать это делать повсюду", — сказал генерал.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп 10 февраля заявил, если он станет президентом, то будет подстрекать Россию атаковать членов НАТО, которые, по его словам, не выполняют свои финансовые обязанности.

На слова Трампа отреагировали сразу в Белом доме. Представитель администрации президента США подчеркнул, что такие слова "ужасающие и ненормальные".