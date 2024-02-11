У Білому домі прокоментували погрози Трампа щодо нападу РФ на союзників НАТО

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Sam Wolfe

Білий дім відреагував на нещодавні заяви колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який заявив, що погрожував "заохотити Росію" здійснити напад на одного з членів НАТО, оскільки вони не виконують зобов'язання щодо фінансів перед Альянсом. За словами представника Білого дому, такі слова є "жахливими та ненормальними".

Про це сказав заступник прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтс, передає Bloomberg.

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"Заохочення вторгнення в країни наших найближчих союзників з боку кривавих режимів є жахливим і ненормальним — і це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і нашу економіку всередині країни", — наголосив Ендрю Бейтс.

Заступник прессекретаря Білого дому запевнив, що під час правління Джо Байдена "НАТО зараз є найбільш життєво важливою організацією, якою вона коли-небудь була".

Нагадаємо, Дональд Трамп 10 лютого заявив, що буде підбурювати РФ атакувати членів НАТО, які не виконують своїх фінансових зобов'язань.

Також ми писали, що Верховний суд США може не дозволити Дональду Трампу балотуватися в президенти.