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Верховний суд США може заборонити Трампу балотуватися в президенти

8 лютого 2024 21:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Верховний суд США може заборонити Трампу балотуватися в президенти
Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scott Morgan/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оскаржив рішення суду Колорадо, який постановив, що він більше не може балотуватися на виборах. У четвер, 8 лютого, Верховний суд заслухав аргументи про те, що Трамп не має права обіймати президентський пост.

Про це повідомляються "Голос Америки" та CNN.

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Суд також заслухав про можливе виключення Трампа із виборчих бюлетенів штату Колорадо через його роль у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року.

Зазначимо, що організація "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні" у вересні 2023 року подала позов від імені шести виборців із Колорадо.

Протягом приблизно двох годин суперечок головний суддя Джон Робертс та інші консервативні судді засипали адвокатів, які представляють інтереси претендентів Трампа, низкою запитань, які свідчили про те, що вони нібито шукали спосіб стати на бік колишнього президента.

Верховному Суду зазвичай потрібно декілька місяців, щоб зробити висновки. Майже завжди він розглядає свої найбільші справи наприкінці повноважень у червні. Але оскільки суд прискорив попередні стадії розгляду справи Трампа, цілком ймовірно, що він захоче швидко прийняти рішення.

Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та ексглава країни Дональд Трамп у своїй передвиборчій гонитві можуть не помітити ще одного кандидата на пост президента. Є ймовірність, що цього року вперше в американській історії жінка може стати лідером США.

Також ми писали, що Федеральний апеляційний суд у Сполучених Штатах виніс рішення, згідно з яким колишній президент Дональд Трамп не має президентського імунітету щодо звинувачень у втручанні у президентські вибори 2020 року. Це означає, що він може мати справу з юридичною відповідальністю.

США
суд
вибори
Дональд Трамп
президент

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