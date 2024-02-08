Верховный суд США может запретить Трампу баллотироваться в президенты

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scott Morgan/File Photo

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обжаловал решение суда Колорадо, который постановил, что он больше не может баллотироваться на выборах. В четверг, 8 февраля, Верховный суд заслушал аргументы о том, что Трамп не имеет права занимать президентский пост.

Об этом сообщают "Голос Америки" и CNN.

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Суд также заслушал возможное исключение Трампа из избирательных бюллетеней штата Колорадо из-за его роли в нападении на Капитолий 6 января 2021 года.

Отметим, что организация "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" в сентябре 2023 года подала иск от имени шести избирателей из Колорадо.

В течение примерно двух часов споров главный судья Джон Робертс и другие консервативные судьи засыпали адвокатов, представляющих интересы претендентов Трампа, рядом вопросов, которые свидетельствовали о том, что они якобы искали способ стать на сторону бывшего президента.

Верховному Суду обычно требуется несколько месяцев, чтобы сделать выводы. Почти всегда он рассматривает свои крупнейшие дела в конце полномочий в июне. Но поскольку суд ускорил предыдущие стадии рассмотрения дела Трампа, вполне вероятно, что он захочет быстро принять решение.

Напомним, Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и экс-глава страны Дональд Трамп в своей предвыборной погоне могут не заметить еще одного кандидата на пост президента. Есть вероятность, что впервые в американской истории женщина может стать лидером США.

Также мы писали, что Федеральный апелляционный суд в Соединенных Штатах вынес решение, согласно которому у бывшего президента Дональда Трампа нет президентского иммунитета относительно обвинений во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Это означает, что он может столкнуться с юридической ответственностью.